El futuro judicial de Luis Lorenzo y su pareja: “Se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel”

Todos se preguntan por qué no se encuentra en prisión preventiva ante las pruebas existentes. La abogada recalca que no es tan fácil que alguien ingrese en prisión, “se puede decretar esa prisión cuando hay riesgo de fuga o cuando hay riesgo de destrucción de pruebas. Esta juez lo ha hecho perfecto, ha retenido el dinero para que no les adjudiquen la herencia y ha entrado en el domicilio a recabar unos botes extrañísimo”.