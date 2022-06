Carmen Borrego asegura estar muy enfadada con Marta López: "Tergiversa las cosas para hacerme daño"

Carmen Borrego ha estallado en plató y ha asegurado que está muy enfadada con su compañera Marta López. Rafa Mora ha desvelado que, según Marta López Carmen Borrego y Pipi Estrada se llevan muy bien "entre bambalinas". Carmen Borrego no se ha callado más y ha saltado: " Estoy harta de Marta López ".

La colaboradora no ha dudado en arremeter contra su compañera ya que considera que todo lo que cuenta es mentira. "Marta López siempre va al sol que más calienta", ha comenzado diciendo. "Que no me haga hablar Marta López", ha continuado en tono amenazante Carmen Borrego.