El comentario de Lydia Lozano sobre Rocío Carrasco sale a la luz: "Yo lo dije"

El buen rollo reinó delante de las cámaras en el primer concierto del 'Sálvame Mediafest', pero parece que no es oro todo lo que reluce y que entre los colaboradores no todo ha sido felicidad: los celos y los comentarios por detrás habrían estado presentes durante la gala y los días previos. Y el programa ha destapado todo lo ocurrido.

Lydia Lozano ha sido una de las señaladas de la tarde, después de saber que alguien había hecho comentarios sobre Rocío Carrasco, ella misma ha entonado que ha sido ella desde el plató de 'Sálvame' . "Qué c*** pinta aquí Rocío Carrasco", son las palabras, aunque la colaboradora se explica: "Yo dije: 'ah, ¿va a cantar? Si no es de Sálvame, pensé que era solo gente del programa".

"Simplemente ha sido un comentario", dice la colaboradora y escenifica el momento en el que dijo esto: "Pensé que ella había quedado segunda y yo tercera, y digo: bueno, yo me salto el puesto de Rocío, he quedado segunda". Gema López ha aprovechado este momento para lanzarle un zasca: "Has quedado no sé por qué".