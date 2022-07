Terelu Campos lanza un directo mensaje a Rosa Benito para defender a Rocío Carrasco: "Los hijos no siempre tienen razón"

El museo de Rocío Jurado ya ha abierto sus puertas este fin de semana, en un emotivo evento de mano de Rocío Carrasco y donde han estado muchas de las personas que querían y quieren a la cantante, entre los que no han estado la familia mediática, a la que la hija de la Jurado no ha invitado.

“No estoy nada de acuerdo con lo que ha escrito, es inoportuno siempre, no ahora mismo porque se esté abriendo el museo”, cree Terelu Campos tras las palabras de Rosa Benito y asegura que "una madre" no es una persona para tratar como un saco de boxeo: "Los hijos no siempre tienen la razón y quererles es también decirle las cosas que hacen mal”.