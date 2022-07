Amador Mohedano a Rocío Carrasco tras la inauguración del museo de Rocío Jurado: "No frena"

La familia mediática no ha estado invitada y ‘Sálvame' ha podido hablar con Amador Mohedano, que ha dicho lo que piensa sobre que no le ha llegado la invitación por parte de su sobrina: “Ella es la que manda, que haga lo que quiera, yo no tengo ganas de ir de verlo ni nada, pero un día debo ir. Tenemos que adaptarnos a lo que hay, tampoco se puede estar en guerra continua”.