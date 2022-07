Canales Rivera se niega a vestirse de drag queen: "No estoy preparado"

Al principio, Canales Rivera ha bromeado con que el traje le "iba a quedar chico" . Pero acto seguido ha explicado que él " no está preparado para eso ". Aunque ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su madrina: "Con todo mi cariño y el respeto que tú te mereces", le ha dicho después de asegurar que no se pondrá el atuendo.

"Sigo sin tenerlo claro", ha dicho Canales Rivera después de los ensayos. "Cada vez que intento irme siempre me encuentro a alguien que me convence", ha añadido. El colaborador considera que lo debe hacer muy bien porque todos los compañeros lo invitan a quedarse y no renunciar. Además, considera que "espectacular va a ser", aunque no sabe quién se lo va a poner. "A mi me parece muy atrevido, pero lo voy a intentar", ha señalado.