Raquel Lozano entra en directo para aclarar si tiene una relación con Omar Sánchez: "Lo niego rotundamente"

Raquel Lozano entra en directo en 'Sálvame' tras filtrarse que podría tener una relación con Omar Sánchez

La exconcursante de 'GH' ha afirmado estar con el ex de Anabel Pantoja en Valencia, pero niega tener nada con él

Marta López, amiga de la protagonista, habla también en directo y aclara las cosas sobre todo eso

Alba Carrillo ha llevado una noticia bomba al plató de 'Ya es mediodía', sobre Omar Sánchez y y que al parecer tiene una nueva ilusión y sería Raquel Lozano, exconcursante de 'Gran Hermano'. Algo que la propia protagonista ha aclarado en ‘Sálvame’.

Raquel Lozano entra en directo en 'Sálvame'

Terelu Campos ha recibido la llamada de Raquel en directo, que no ha dudado en decir la realidad de su relación con el ex de Anabel Pantoja: “Lo niego rotundamente, no tengo nada con él. Son mis amigos, tú los conoces, hemos coincidido aquí en Valencia, sin más”. Aunque ha afirmado que “está Omar” en el mismo lugar que ella, ha reafirmado que “simplemente son amigos y que no se están conociendo ni nada de nada”.

Marta López habla y aclara su información sobre esto

Marta López, por alusiones y la que iba a entrar en directo para hablar de Omar y Raquel, ha entrado por teléfono para explicarse sobre todo esto: “Previamente me han preguntado sobre si tienen alguna relación y he dicho que no, pero si es verdad que han coincidido, que están en Valencia con más gente”.

Kiko Hernández no se cree la versión: "Me parece una tomadura de pelo"