Frigenti carga contra Kiko Matamoros por su cambio de actitud con Anabel: "Es muy hipócrita"

En plató, Frigenti ha cargado contra su compañero y asegura que está siendo muy hipócrita: "El cambio de Matamoros me parece de una hipocresía supina. El ha hecho una campaña contra ella dentro y fuera del programa. Yo creo que él quería que se fuese ella y no Nacho Palau, pero dijo lo contrario por lo que salió en el polígrafo. La inquina que ha tenido es por envidia porque el no podía quedar por detrás de su compañera a la que ha criticado tantas veces", deja claro.