Marta Peñate y Tony Spina quieren tener un bebé: en septiembre se someterá a un tratamiento de fertilidad

Marta Peñate va a cumplir su sueño: convertirse en mamá con su pareja, Tony Spina. El próximo mes de septiembre , la superviviente se someterá a un tratamiento in vitro para poder tener a su bebé.

Después de bromear con el buen humor que la caracteriza, Marta nos ha adelantado sus planes de vida para el futuro más cercano. Pasadas las vacaciones, se someterá a un tratamiento de fecundación: “Tengo ilusión y como tengo que hacer muchas pruebas y muchas cosas, no quiero atrasarlo mucho ”.

Además de ser papás, Marta y Tony también han reconocido públicamente que tenían ganas de casarse y que lo harían más pronto que tarde. Ahora han tomado la decisión de hacerlo después de tener a su bebé: “Para mi familia es un poco pecado, no me voy a casar antes. No quiero casarme primero, quiero tener un hijo”.