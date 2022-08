La primera imagen de Omar Sánchez y Raquel Lozano juntos

En directo, Marta López recibía una llamada de Omar en la que negaba haber discutido con Raquel: "No ha habido ninguna discusión entre nosotros, estamos pasando unos días agradables".

Además, ha aprovechado para dejar claro que él reservó sus vacaciones hace mucho tiempo y que no lo ha hecho con la intención de coincidir con su ex, Anabel Pantoja: “Vengo de vacaciones aquí porque ya estaba programado hace tiempo, si ella quiere venir y es el mismo destino, no hay problema”.