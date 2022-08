José Antonio Avilés nos cuenta en exclusiva "la última gran mentira" de Ana María Aldón

Ana María Aldón nos ha engañado a todos. O, al menos, eso dice José Antonio Avilés . La diseñadora y, de momento, esposa de Ortega Cano, anunció que iba a comprarse un tremendo pisazo en Madrid pero, según Avilés, de eso, nada de nada. Al menos, de momento. Y no es por un cambio de planes precisamente. Avilés nos cuenta en exclusiva cuáles son los motivos por los que Ana María no puede comprarse el piso de sus sueños. Te adelantamos que hay mucho dinero implicado en el asunto.

"Eso no es nuevo, vosotros ya sabíais que yo estaba buscando una casa, pero eso es al margen de la situación personal que yo tenga en estos momentos, busco una casa para tener yo un techo en el que tener mi independencia, para hacer allí lo que yo quiera hacer, ya sea montar un taller de costura o para que mi familia se quede ahí si vienen a verme (...) Aún no he encontrado la casa porque en estos momentos no es la prioridad que tengo, estoy más pendiente de otras cosas".