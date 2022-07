Ana María Aldón confirma que está buscando casa: "Mi prioridad ahora soy yo"

Ana María Aldón contesta, una a una, a todas las especulaciones que se han hecho sobre ella esta semana

Ana María Aldón, más clara que nunca: "Quiero tener mi independencia"

El movimiento económico de Ortega Cano que ha alertado a Ana María Aldón: "Teme por su hijo"

Esta semana Ana María Aldón ha vuelto a convertirse en noticia por las últimas informaciones que se han dado sobre ella y su matrimonio en los programas de televisión. Entre otras cosas, los colaboradores del corazón han asegurado que la diseñadora habría tomado la decisión firme de separarse de su marido pero que por el momento no pensaría en hacerlo público.

Además, algunos rumores aseguran que Ana María ya estaría buscando una casa en Madrid en la que vivir con su hijo pequeño, el que tiene en común con el torero Ortega Cano. Tras días de especulaciones, Ana María se sienta en el que ha sido su programa estos últimos meses para ver primera vez todo lo que se ha dicho de ella y hacer frente a los comentarios:

"Parece que todo apunta a lo mismo, a mí no me gustaría decirle a ningún colaborador que no tiene razón porque es algo que a ellos les ha llegado, pero la realidad es nuestra y lo que nosotros vivimos es distinto, yo te confirmo que seguimos en la misma casa y estar, estamos, pero ahora mismo mi prioridad soy yo, por ahora no quiero hablar y mi prioridad soy yo, algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien, si en algún momento tenemos que dar una información seremos nosotros los que la daremos (...) Mi marido y yo tenemos la comunicación que tenemos que tener, no significa que no tengamos contacto porque no nos vean juntos, a mí ahora es cuando se me está empezando a ver porque yo ya estoy haciendo esfuerzos para hacer cosas que hace 20 días era incapaz de hacer".

¿Cómo es la relación de Ana María con Marina?

Otra de las cosas que se han dicho esta semana es que entre Ana María Aldón y Marina, la empleada de hogar que ayuda a la pareja, existe mala relación, algo que la colaboradora de 'Viva la vida' se ha apresurado a desmentir:

"Marina no es una persona pública, ella nos ha pedido a todos que no hablemos de ella pero quiero desmentir que nunca me he tirado de los pelos con ella aunque haya podido tener una conversación con ella, Marina para mí es mis pies y mis manos, para mí ella es una segunda madre de mi hijo".

Ana María confirma que está buscando casa

La diseñadora de moda, muy tranquila, ha reconocido que sí, que la información que daba este mismo viernes Paloma García Pelayo es verdad. Al parecer, Ana María Aldón no solo está buscando casa en Madrid, si no que lleva tiempo con la tarea pero no consigue dar con la vivienda adecuada para ella. Los colaboradores han querido saber si la casa está pensada para hacer vida con su hijo pequeño o para aspectos más profesionales. Ana María ha contestado:

"Eso no es nuevo, vosotros ya sabíais que yo estaba buscando una casa, pero eso es al margen de la situación personal que yo tenga en estos momentos, busco una casa para tener yo un techo en el que tener mi independencia, para hacer allí lo que yo quiera hacer, ya sea montar un taller de costura o para que mi familia se quede ahí si vienen a verme (...) Aún no he encontrado la casa porque en estos momentos no es la prioridad que tengo, estoy más pendiente de otras cosas".

Ana María reacciona a las tensas imágenes de su marido con la prensa

Esta semana, José Ortega Cano protagonizaba un tenso momento con la prensa, concretamente con una reportera de 'Sálvame' que en directo le preguntaba por los rumores de separación. El diestro estallaba como hace tiempo no ocurría. Hoy, Ana María reacciona a las imágenes de su marido fuera de sí:

"No sé qué ha podido pasar para que mi marido salte de esa manera y se ponga así, si hay otras personas (la familia Ortega) que van contando que mi marido y yo nos hemos separado mientras yo lo niego, ¿qué queréis que haga yo?".

Ana María responde a su exrepresentante, Marc Florensa

Este mismo viernes, Marc Florensa, exrepresentante de Ana María Aldón, entraba por primera vez en un programa de televisión y lo hacía en 'Sálvame'. Marc ponía el foco en Ortega Cano y en la familia del torero como principales causantes del complicado estado de salud que atraviesa la diseñadora.

Esta tarde, Ana María ha visto por primera vez las declaraciones de Marc y ha reaccionado muy sorprendida: