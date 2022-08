El enfado de Adela González ante la marcha de Kiko Matamoros del plató de 'Sálvame'

Al principio del programa, el colaborador se mostraba molesto con el hecho de que se preguntara a la audiencia si perjudica a Rafa Mora y si su presencia es perjudicial para su compañero. "No es que me molestara, es que ya lo he dicho, es que yo abandonaría el programa. Si yo voy a ser una carga para que un compañero venga más días, yo me voy. No tengo ningún problema, ya me he ido una vez y me iría una segunda”, decía Kiko.