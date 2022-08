'Sálvame' pone condiciones para la continuidad de Rafa Mora en el programa

La audiencia de 'Sálvame' habla: el 62.7% de la audiencia cree que la presencia de Rafa Mora es perjudicial para el programa

La continuidad de Rafa Mora depende de él mismo: tendrá que cambiar

El órdago de Kiko Matamoros a la dirección de 'Sálvame': "Yo abandonaría el programa"

71.281 personas han votado en la encuesta lanzada por ‘Sálvame’ sobre Rafa Mora y el resultado es devastador para el colaborador: el 62.7% de los espectadores que han votado consideran que su presencia perjudica al programa. Se trata de un problema que la dirección del programa aborda como tal y la continuidad de Rafa como colaborador depende solo de él…

Solo el 37.3% de la audiencia cree que el extronista debe continuar en el programa. Los resultados de esta encuesta lanzada en Twitter dejan bastante claro que ‘Sálvame’ tiene un problema y la dirección quiere solucionarlo. Su continuidad depende de él: tiene que cambiar de actitud y relajar su tono.

El origen de la polémica

Todo empezó por el enfrentamiento del colaborador de 'Sálvame' con Miguel Frigenti. Tras esta discusión, las redes se llenaron de comentarios que pedían que no se renovara el contrato de Rafa Mora en 'Sálvame'. 24 horas después, la cúpula se planteaba qué decisión tomar con respecto al colaborador y Miguel le acusaba de dirigirle comentarios "reprobables" y "homófobos", Rafa Mora negaba serlo, se disculpaba si se le había malentendido pero Miguel no creía sus palabras: "Es un papelón".

Rafa Mora, ilocalizable tras la polémica

Rafa ha estado ilocalizable desde que se marchara del programa. 'Sálvame' no conseguía dar con el colaborador que, tras el enfrentamiento, se fue a casa. Se encontró solo y empezó a sufrir ansiedad, algo que no le pasaba desde la juventud: "Me dieron arcadas". Lo pasó muy mal y, pensando, entró en un "círculo vicioso muy oscuro", así que de un salto salió de la cama, se metió en la ducha y se fue a airearse un poco. Acabó de madrugada, no podía conciliar el sueño y tomó unos relajantes para poder dormir. Esto, sumado a que no sabía que iba a ser convocado por 'Sálvame', ha hecho que no cogiera el teléfono.

Las dudas de Rafa Mora sobre su continuidad en 'Sálvame'

Durante todo este tiempo, Rafa Mora valoraba sus opciones: si el programa le daría otra oportunidad, pero también si merecería la pena para él... Y es que él también duda: 'Sálvame' es su sueño pero no quiere que cada cierto tiempo se le cuestione: "Si veo que esto es como el día de la marmota y cada X tiempo lo voy a pasar mal, yo y los míos... la verdad, pienso si todo esto es necesario".

La audiencia de 'Sálvame' toma la palabra

Finalmente, 'Sálvame' descubría la voluntad de la audiencia que, aunque cree negativa la presencia de Kiko Matamoros para Rafa Mora, sí que quiere que sigan coincidiendo en el plató de 'Sálvame'.

El enfado de Kiko Matamoros

'Sálvame' lanzaba otras dos preguntas a la audiencia a través de la redes sociales: ¿Es negativa la presencia de Kiko Matamoros para Rafa Mora? ¿Quieren que Rafa Mora y Kiko Matamoros no vuelvan a coincidir nunca en el plató de 'Sálvame'? Y el aludido se mostraba enfadado hasta el punto de lanzar un órdago a la dirección: “No es que me molestara, es que ya lo he dicho, es que yo abandonaría el programa. Si yo voy a ser una carga para que un compañero venga más días, yo me voy. No tengo ningún problema, ya me he ido una vez y me iría una segunda”.

Rafa Mora se derrumba hablando de su familia

"Esto me hace plantearme si me he equivocado de trabajo", confesaba Rafa Mora, que tiene claro dónde está su límite: “Estaría dispuesto a irme si mi madre lo pasa mal, no es una amenaza, pero no la quiero ver sufrir, no quiero que sufra nadie más no quiero que mi sobrino de ocho años me diga que me van a echar del trabajo”.

Además, se derrumbaba recordando a su tío y su abuela, dos de sus pilares familiares, y los valores que le inculcaron.

Sesión de coaching con Cristina Soria

Como primer paso hacia su cambio de actitud, Rafa Mora se ha sometido a una sesión de coaching con Cristina Soria. Tras verse, la experta le ha explicado que puede hablar como quiera, pero siempre dentro de los límites de no herir al otro.