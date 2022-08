Chelo Gª Cortés se derrumba en su regreso a 'Sálvame': "Tenía miedo a no volver"

"Cuanto menos pido, es cuando más necesito los achuchones", confiesa la colaboradora de 'Sálvame'

Gema López acompañó a la pareja de Chelo García Cortés durante su operación

Chelo Gª Cortés: "En los últimos años me ha costado todo mucho"

Chelo Gª Cortés sufrió una caída que le ha tenido tres meses de baja. Se rompió el radio, tuvo que ser operada y a esto se sumó la caída de su pareja, que le produjo una lesión en el pie. Ahora, la colaboradora regresa a su silla en el plató de 'Sálvame' muy emocionada y con una entrevistadora muy especial: su amiga, Gema López.

La periodista confiesa que necesita abrazos porque hace tiempo se sintió "al margen" de sus compañeros, luego pasó lo de Mila Ximénez... y no sabe por qué, pero ahora no ha pedido ayuda y sí la ha necesitado: "Cuanto menos pido, es cuando más necesito los achuchones".

Su amiga le explicaba que antes de su caída ya estaban preocupados por ella y Chelo asentía, lleva años pasándolo mal al margen de sus problemas económicos: "En los últimos años me ha costado todo mucho". Las críticas le afectaron tanto que llegó a pensar que continuaba trabajando porque inspiraba "pena" a sus directores: "Yo no he tenido miedo a perder la silla, solo he tenido miedo a que se me tuviera por consideración y creo que, al margen de la edad, puedo aportar cosas".

Después de once años, tras la caída que le provocó esta fractura, recibió una videollamada de sus jefes y en ese momento fue consciente de lo que la valoraban: "Me vine arriba (...) Si tener que romperme el radio ha sido importante para que me dé cuenta que tengo mi sitio profesional aquí pues bienvenida".

Chelo Gª Cortés se derrumba

En el pasado tuvo problemas con Gema López, también con María Patiño... Chelo se disculpó y parece que, ahora, las cosas han vuelto a ser como eran. Por eso, la periodista daba las gracias a Gema porque cuando salió del quirófano, estaba esperando en el pasillo y cogía de la mano a su pareja, Marta: "Sé que para ella fue muy importante".

El miedo de Chelo Gª Cortés

Para Chelo, el trabajo es su "vida" y confiesa que tuvo miedo a no poder volver: "Tenía miedo a no salir de esta". Se refiere a su estado emocional y es que llegó a tal punto que no pudo ni conducir: "Yo no sé si esto es amor o qué es pero ver la situación de Marta... tenía terror de tener que depender de alguien". Y es que se han hecho muchas promesas, pero hay una muy importante: "El día que no pueda valerme no puedo seguir".

Llegó a pensar en pedir ayuda psicológica pero se resiste a hacerlo: "He llorado mucho, llevo meses intentando ayudarme para poder dormir".

Chelo Gª Cortés ve las imágenes de su caída