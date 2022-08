Chelo García Cortés confiesa que su caída ha afectado a la relación con Marta: "Discutíamos mucho"

Chelo García-Cortés regresa a la televisión casi tres meses después de su aparatoso accidente en la ‘Sálvame Fashion Week’ que la alejó de los platós. Se fracturó los huesos del brazo y confiesa haber vivido unas semanas muy duras. Su regreso al ‘Deluxe’ ha sido de lo más emotivo: “Quiero dar la gracias por esto, por el cariño que he recibido estos casi tres meses, por todos vosotros, la productora… me he tenido que romper el radio para notar que, a pesar de nuestras cosas no me habéis dejado ni un día sola”.