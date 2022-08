Anabel Pantoja vuelve a Canarias: el motivo de su fallido reencuentro con Omar Sánchez

Anabel Pantoja se va al concierto, del que han podido verse las imágenes de la colaboradora, pero finalmente no tiene ese encuentro con su ex y momentos antes a todo esto saca unos momentos para hablar con Kike Calleja sobre todo lo que está pasando. Se sincera sobre sus intenciones en Canarias: “Estoy muy contenta de volver, vivir aquí es una lotería. Voy a estar a caballo entre Madrid y esto, no me voy ni con agua caliente”. Y cómo se ha sentido al volver.