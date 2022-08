Omar Sánchez confirma el fin de su relación con Raquel Lozano: "Hemos hecho un paréntesis"

El ex de Anabel Pantoja habla sobre la ruptura con Raquel Lozano, con la que se ha estado conociendo en las últimas semanas: "Al final, hemos hecho un paréntesis y no se sabe lo que va a pasar después, pero es así", asegura al reportero. "Entro a un reality y ya está", explica como motivo de su ruptura con Raquel, aunque parece que este no sería el motivo y que Anabel Pantoja ha conseguido toda la información sobre esto.