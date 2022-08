María Patiño pide perdón tras saber que la imagen de Isabel Pantoja en la playa es falsa: su enfado con José Antonio Avilés

El colaborador ha contado cómo consiguió esta instantánea : “El sábado estaba en el pantano de Almodóvar y a las 15:31 horas recibo dos mensajes: ‘tenemos a Isabel Pantoja al lado nuestra en la playa . No tenía cobertura, subo a casa y a las 21:10h de la noche, le respondo”, relata. Y añade: “Llamo por teléfono, llego a un acuerdo con ellos. Por una videollamada me enseñan que existe la imagen y a partir de ahí empezamos a negociar. Cuando recibo la fotografía esta persona me dice que hay que utilizarla una vez”.

“Avilés está mintiendo”, ha interrumpido José Antonio León e inmediatamente ha explicado el motivo: “La foto de Isabel Pantoja y de su amiga en la playa es falsa , no es ella. La amiga que está con la supuesta Isabel Pantoja no es ninguna confidente de Avilés, están flipando y cabreadas las protagonistas de estas fotografías”. Y explica que una de las primeras personas que se dio cuenta de esto fue su mujer.

“Yo no me río, yo sé cómo tú trabajas y construyes falsas pruebas”, ha entonado María Patiño tras escuchar estas palabras. Ha mostrado un tremendo enfado con su compañero: “Les pido perdón y disculpas por nuestra falta de profesionalidad, ya dudo de él desde hace tiempo, a pesar de darle oportunidades a una persona, sigue jugando con la ilusión de un equipo y eso no me la da gana”, dice muy rotunda y termina completamente emocionada: “Cuando te encuentras esto te dan ganas de llorar, a mí me la han colado, pero no invento pruebas”.