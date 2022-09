Amor Romeira y Gema Aldón se enfrentan tras las declaraciones de la hija de Ana María sobre Gloria Camila

"¡Vaya! Qué sorpresa... La hija de Ana María ganando dinerito a costa del marido de su madre , ah no... Espera, que también de la hija de este. Y era su madre la que pedía que nadie se metiera en su matrimonio que era cosa de dos. Se le olvidó avisar a su hija también", ha comentado Amor Romeira junto a la portada de la revista; unas horas más tarde, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha vuelto a la carga y ha llamado "tarantulita" a Gema, que no se ha quedado callada al leer este segundo mensaje.

"Yo nunca he hablado, ni vendido, ni traicionado a mi madre, cosa que tú por tres duros haces [...] Pero, ¿quién eres tú cariño? ¿Yo protagonismo a tu costa? No sabía que además de maquillar muertos también eras humorista [...] Tú estate mejor calladita, cariño. Que recuerda que cuando una se convierte en personaje público y con interés público su via interesa. Pueden tener micrófono la familia del entorno tuyo. Ex amigas tuyas. Ex compañeras de trabajo. Es lo que tiene mi vida. Besitos, tarántula", han sido algunos de los mensajes que Amor le ha dedicado públicamente en sus redes sociales.