Gema Aldón anima a su madre a que se separe de José Ortega Cano: "Mi madre se merece ser feliz con alguien que la quiera"

La guerra televisada entre el matrimonio formado por Ana María Aldón y Ortega Cano parece no tener fin. Tras reconocer que ya no hacen vida de pareja y que lo único que les une es su hijo, ahora le ha llegado el turno a Gema Aldón, hija de mujer del diestro.

La hija de Ana María Aldón ha hablado en exclusiva para la revista ' Lecturas ', en la que no se ha cortado y ha estallado contra los Ortega Cano, a los que culpa de la situación en la que se encuentra su madre y reprende por no haberla dado el sitio que se merece.

Durante su entrevista, Ana María Aldón no solo critica al diestro y a su familia, sino que deja claro el apoyo que le ofrece a su madre y la anima a separarse. Gema Aldón desvela por primera vez los detalles del infierno que su progenitora está viviendo en la casa del torero y toma partido en la grave crisis matrimonial de su madre: "José no es familia de mi madre, la familia te apoya y a mi madre su marido no la apoya en ningún momento".