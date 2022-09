La madre de Íñigo Onieva se enfrenta a la prensa: "¡No podéis perseguirme así!"

‘Sálvame’ emitía en directo la salida de Carolina de su casa. La madre de Íñigo Onieva salía con mala cara y, a su llegada al lugar al que se dirigía, acababa por perder los nervios con la prensa: “¡Esto no podéis hacerlo, me voy a matar, yo soy anónima!”, decía.

Los reporteros querían saber cómo se encuentra Íñigo Onieva tras su ruptura con Tamara Falcó: “No podéis perseguirme así”, se quejaba su madre evidentemente alterada. “Que no me grabes”, insistía Carolina y se marchaba corriendo: “Bueno, bueno… me parece increíble”.