José Ortega Cano responde a Rocío Carrasco: "Su madre estará sufriendo muchísimo"

Rocío Carrasco no hablaba de la relación de su madre y Ortega Cano, así como de un polémico episodio en Houston. Al parecer, hubo un día en que la cantante preguntó por su marido y no sabían dónde estaba: “Él desaparecía”. “Una vez me lo encontré tumbado en una hilera de silla en el hospital. Le dije que mi madre le estaba buscando, que qué hacía”, relataba Rocío y añadía que, al entrar en la habitación, la cantante le habría recriminado: “¿Ni aquí me vas a respetar?”