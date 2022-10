Rocío Carrasco: “Amador Mohedano informaba a todo el mundo de lo que ocurría con mi madre en Houston, me juego el cuello”

La hija de Rocío Jurado ha asegurado que no entiende “la poca lealtad” y que no concibe “ la vida de las veletas ”. “Sabiendo lo que él le ha hecho a su hermana, sabiendo lo que su hermana sufría en esa cama de Houston con muchas de las cosas que tenían que ver con esa cosa tan asquerosa que está ahí”, ha añadido.

Rocío Carrasco cree que su tío hizo esas declaraciones porque Rocío Jurado no tenía constancia de ellas: “Si no, no tiene pantalones de hacer esto”.

Pero no solo a Antonio David. La hija de Rocío Jurado cree que Amador “informaba a todo el mundo de lo que ocurría”: “La mayoría de las cosas que salían de Houston, y me juego el cuello que hasta las malas, las decía él seguro. De si está peor o si tememos que se vaya a morir. Todo ese tipo de cosas yo creo, y es mi opinión, que las dice él. No lo puedo certificar, pero conociéndolo, me juego el cuello”.