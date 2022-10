El mosqueo de Kiko Matamoros con el equipo de investigación del programa: “Empezamos con mal pie”

“Muchísimas gracias a toda la gente que me ha felicitado. Pero le diría a los servicios de información que tenemos nosotros que miren bien mi cuenta, porque no lo han debido ver bien. Me han felicitado mis tres hijos que tienen Instagram, Lucía que no tiene, cuatro. Ana evidentemente no. Pero eso de que mis hijos no me han felicitado, no sé de dónde se lo sacan porque además es público, pueden acceder a ello. Yo tengo aquí las capturas, empezamos con mal pie”.