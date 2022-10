La colaboradora se negaba a decir si ha hablado o no con su nuera, pero sí se declaraba “preocupada” y confesaba: “No lo estoy pasando bien”. Es más, reconocía que en publicidad había estado llorando. “Es mejor explotar antes y vaciarte, no quiero coger la puerta y marcharme, tengo que afrontarlo todo”, decía.

No quería entrar en polémicas, garantizaba que no hará nada pueda perjudicar a su hijo, pero sí decía algo a su nuera: “Creo que no tiene mimbres suficientes para juzgar ni a mi sobrina ni a mi hermana porque no las conoce”. Y es que apenas han coincidido en dos ocasiones: "Está juzgándolas o hablando como alguien que está viendo la tele y juzga a dos personas que no son de su familia". Por ello, cree que se ha podido crear una imagen equivocada de ellas.