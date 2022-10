Ana María Aldón habla de su divorcio de José Ortega Cano en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez: “Es la estrella en decadencia que no lo sabe aceptar”

Ana María Aldón, a Jorge Javier Vázquez: “Ten cuidado que tú vas cumpliendo añitos, a ver si te va a pasar lo mismo”

Jorge Javier Vázquez tachaba de "cobarde" a José Ortega Cano y Ana María Aldón defendía al torero. La invitada pedía al presentador de 'Sálvame' que "respete" a su todavía marido y, cuando le preguntaba si no ve su actitud como "ridícula", respondía: "¿Te gustaría que insultaran a tu padre?”

Ortega Cano siempre ha hablado de su relación con Rocío Jurado pero Ana María cuenta que nunca le ha hecho sentir “segundona” hasta que un día se sintió “humillada”. Fue durante una entrevista de Ortega en la que Toñi Moreno le dijo que Rocío Jurado era muy grande y él respondió que era “la más” grande: “He intentado que no me doliesen las cosas, pero cuando volví a ver las imágenes, me chocó y pensé que era humillante”.

Jorge Javier Vázquez tachaba de “cobarde” a Ortega, pero Ana María le pedía que no lo hiciera: “Te voy a pedir que no le faltes al respeto delante de mí porque es el padre de mi hijo”, le decía; “no es un insulto”, respondía el presentador: “Hay gente que son incapaces emocionalmente de sentarse cara a cara y decir las cosas y sin embargo llama a un programa de televisión y lo dice eso es ser un cobarde”.

Sin embargo, Ana María insistía: “Al menos en mi presencia no lo llames cobarde”. Además, destacaba que siempre le ha tenido a su lado; “¿Y no te da vergüenza ver en qué se ha convertido?”, le preguntaba el presentador: “¿Cómo me va a dar vergüenza ver al padre de mi hijo? No quiero verlo sufrir”.

Para él, parece un tanto “ridículo” pero para ella, se ha equivocado “como todos”: “No lo llames eso porque me duele ¿Te gustaría que insultaran a tu padre?”, se preguntaba Ana María y Jorge Javier no entendía su reacción: “A veces tenéis la piel muy fina para algunas cosas y luego habéis hecho unas cosas en un plató que no critico, pero que han sido mucho más duras y más terribles”.

Jorge Javier Vázquez, a Ana María Aldón: "Siéntete libre"

Presentador e invitada llegaban a un acuerdo, pero Jorge Javier creía ver un miedo de Ana María: “Creo que tú estás harta de tener luego que enfrentarte a los posibles reproches de la familia”; “ya no”, decía ella; “pues siéntete libre”, le respondía él.

Jorge Javier Vázquez responde al 'zasca' de Ana María Aldón

Jorge Javier cree que a Ortega “le puede la soberbia” pero Ana María piensa que se le critica haga lo que haga. “Él es la estrella en decadencia que no lo sabe aceptar”, decía el presentador y ella respondía con un zasca: “Ten cuidado que tú vas cumpliendo añitos, a ver si te va a pasar lo mismo”.