Ana María Aldón se sincera en 'Sálvame' ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez tras confirmar que se divorcia de José Ortega Cano

“Que si la prueba de paternidad, que si la separación de bienes, que se divorcien rápido… Estoy acostumbrada a que se pronuncien en ese aspecto”, dice de la familia de Ortega Cano

Ana María Aldón pide respeto a Jorge Javier Vázquez para José Ortega Cano

Ana María Aldón se enfrenta en 'Sálvame' a su entrevista más sincera tras anunciar su divorcio de José Ortega Cano. Nos cuenta que ha luchado por su hijo, que está acostumbrada a las críticas de su familia política y se rompe ante los cuestionamientos sobre la paternidad de su hijo. Y no solo eso, también ha querido sacar la cara por él ante Jorge Javier Vázquez y ha tenido un tenso enfrentamiento con Lydia Lozano en directo.

La diseñadora se ha subido a la pasarela de ‘Sálvame’ y lo hacía negando que su relación con Ortega era más fraternal que romántica: “Lo más importante es el cariño”. Eso sí, confesaba que en un principio sí pensó qué pasaría si ella le dejaba: “Al principio, cuando me quedo embarazada y tiene todos los problemas que tiene por delante, pensé ‘si desaparezco lo hundo, tengo que seguir y luchar a su lado”.

Pero ¿Cuándo se rompió su matrimonio? Ana María no sabía cómo responder. Para Jorge Javier, la situación estaba clara tras ver su primera portada en ‘Lecturas’ pero ella respondía que no dijo “gran cosa”. Además, apuntaba que no necesitaba ninguna “excusa” para romper con él: “Antes no lo teníamos claro, yo estaba en otro momento y bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar”.

Y es que para ella su hijo es su prioridad. Cree que cuando hay hijos en común hay que “luchar” para que los menores “no sufran los estragos de una separación” o que esta separación sea “lo menos dolorosa posible”: “He estado aguantando una situación que creía que podía tener otro desenlace pero tampoco surgían motivaciones ni nada que te aliente, que te ayude”.

Pero ¿Cómo se sentía al lado del diestro? “Me sentía viva pero no como una mujer con 44 años, sentía que la vida se va es corta para todo el mundo”, respondía Ana María.

La familia de Ortega Cano cuestiona a Ana María Aldón

Según se ha dicho, la familia de Ortega Cano quiere que los trámites del divorcio sean rápidos: “Se dice que no quieren que tú puedas llegar a ejercer de viuda”, decía Jorge Javier; “yo tampoco quiero”, respondía ella.

Y es que en muchas ocasiones se le ha criticado por el lado económico, pero ella dejaba claro que si hubiera querido aprovecharse lo habría hecho hace diez años: “Que si la prueba de paternidad, que si la separación de bienes, que se divorcien rápido… Estoy acostumbrada a que se pronuncien en ese aspecto”.

“Me gustaría saber por ellos lo que piensan de mí, por lo menos que me lo dijeran no enterarme por terceros”, decía Ana María, que apenas tiene trato con ellos más allá de un “buenos días” por la mañana.

Ana María Aldón pide respeto a Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez cree que José Ortega Cano es "cobarde" por no abordar de frente las situaciones emocionales pero sí hacerlo en programas de televisión. Ofendida, Ana María le pedía que no lo hiciera: “Te voy a pedir que no le faltes al respeto delante de mí porque es el padre de mi hijo”.

El presentador respondía que no estaba insultándole y preguntaba a la invitada si no veía "ridículas" sus reacciones: “¿Cómo me va a dar vergüenza ver al padre de mi hijo? No quiero verlo sufrir”.

Ana María Aldón se rompe hablando de su hijo

Pero además, podría haberse cuestionado la paternidad del hijo de Ana María y la invitada se rompía: “No creo que mi marido estuviese presente, si eso se ha llevado a cabo no quiero cargar con esa mochila”.