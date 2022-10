Junto a Jorge Javier Vázquez, Patricia Donoso iba en busca de esa mesa que, según ella misma contaba, vivió en primera persona esta historia. Invitada y presentador recorrían la cadena hasta dar con el lugar y, aunque no daban con la mesa, finalmente nos decía el nombre del presentador: “La persona con la que yacía en la mesa que luego salía en los informativos de Telecinco era Mario Picazo”.

Y no es el único nombre famoso que Patricia nos ha dado. Nos hablaba de algo a lo que no ponía etiqueta y que duró los tres años que vivió en Italia aunque “fluctuó” en el tiempo. La invitada se subía al pulpillo del programa pero no nos daba el nombre hasta que Jorge Javier Vázquez le cantaba entre susurros al oído ‘Felicita’: “¡Albano!”