Jorge Javier visita en su casa a Luján Argüelles: "Hace dos años el trabajo dejó de llamar a mi puerta"

Jorge Javier ha visitado la casa de otro anfitrión famoso en su sección ' Ding dong ' y no ha sido ni más ni menos que Luján Argüelles , que le ha abierto la puerta de su casa en Madrid.

"Qué guapa estás, gracias por recibirme. Qué pedazo de casa, tú has ganado mucho dinero en la tele", ha entonado el presentador al entrar en la vivienda de Lujan Argüelles. Ella ha afirmado que "se ha tomado un tiempo de relax" que le ha venido muy bien, elegido después de la pandemia y antes de la pandemia tuvo un relax profesional "que no te plantean ni te proponen cosas que no te encajen".