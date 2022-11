El demoledor mensaje que Belén Ro manda a Kiko Hernández en directo: "No volveré a mirarle a la cara nunca más"

Belén Rodríguez escribe a María Patiño y lee el mensaje en directo en 'Sálvame'

María Patiño ha recibido un mensaje de Belén Rodríguez en directo y se lo trasmitido a Kiko Hernández, algo a lo que él ha reaccionado desde el plató de 'Sálvame', muy dolido por sus palabras.

María Patiño lee el mensaje de Belén Ro en directo

“Me acaba de escribir Belén Rodríguez, es un mensaje dirigido a ti, me pide que te lo diga, si Kiko quiere yo lo leo, me dice que diga esto con toda la libertad del mundo”, ha explicado la colaboradora y lo ha leído en alto: “Pati, no estoy viendo nada, pero puedes decir con toda la libertad del mundo que no volveré a mirar a Kiko Hernández a la cara nunca más en la vida. Este es el único y ultimo mensaje que voy a mandar en mi vida”.

La reacción de Kiko Hernández en plató

“¿Te das cuenta? Ay las comidas que las carga el diablo, antes de leer el mensaje te iba a decir que has estado mucho tiempo en mi casa y hay dos personas que te tienen adoran y me da tanta pena por lo que tu sientes por esas personas y ellas por mi”, ha sido la reacción de Kiko Hernández.

El colaborador le ha lanzado un claro mensaje a la que era su amiga: “Te voy a decir una cosa: no hace falta que me mires a los ojos, hasta lo voy a poner por contrato no coincidir contigo nunca. Me da mucha pena que te estás quedando sola, por la gente que te ha querido, que te quedes tan sola y desprotegida y que hagas el ridículo”. Y es más claro que nunca: “Lo que más me duele es que tengas que utilizar a una persona y no me lo digas a mi a la cara, si alguna vez me cruzo contigo, no te preocupes que yo me cruzaré”.

María se niega a leer más mensaje de Belén Ro

María Patiño ha recibido más mensajes de Belén: "Belén, ya, que no hay nada detrás. ¿qué quieres que lea esto? No me da la gana, que haga el director lo que quiera con mi móvil, yo no lo voy a leer. Haz el favor de actuar como una buena tía". La colaboradora ha mostrado su mensaje al director del programa y no han querido mostrarle el mensaje a Kiko.