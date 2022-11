El último gesto público de Gema Aldón con Rocío Carrasco: "Momento especial"

Gema Aldón ha dejado claro en más de una ocasión que empatiza con la situación de Rocío Carrasco y que no pone en duda la veracidad de todo lo que ha contado en sus dos series documentales, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío'. Así, le dio un gran abrazo cuando la conoció hace unas semanas en el plató de 'Sálvame' y reiteró delante de ella que no cuestiona nada de lo que ha contado.

"Yo me la creo a ella totalmente, he vivido allí y sé lo que ha pasado, sé los problemas que puede tener una persona así", comentó la hija de Ana María Aldón, que tiene en común con Rocío que ambas han vivido su adolescencia en la misma casa que José Ortega Cano: cuando Rocío Jurado se casó con él, la hija de Pedro Carrasco no había cumplido los 18, igual que le pasó a Gema cuando Ana María comenzó a salir con el torero.