Existen audios de Isabel Pantoja criticando la sexualidad de Chelo Gª Cortés e insultando a su pareja, según Begoña Gutiérrez

Begoña Gutiérrez dice tener audios en los que Isabel Pantoja no solo se muestra crítica con la sexualidad de Chelo Gª Cortés, también insulta a su pareja, Marta. Muy enfadada, la colaboradora de 'Sálvame' alzaba la voz contra la cantante.

La reacción de la aludida no se hacía esperar: “Le dijo la sartén al cazo, déjala tranquila, no voy a sacar los audios porque no es mi estilo pero ¿Tú vas a hablar de vagos y de vagas, querida? Porque tú tienes más de uno en tu vida, que te quede claro (…) Y tu hermano Agustín ¿Qué es querida? ¿Vamos a juego?”.