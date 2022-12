Gema Aldón ha dado un repaso a su madre con sus declaraciones. "No tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y ahora la ha vendido para comprarse un chalet", comienza diciendo la hija de Ana María. Unas declaraciones que han dejado de piedra a la ex mujer de Ortega Cano, quien no ha dudado en responder: "La vendí porque ella me lo pidió, yo he perdido dinero".