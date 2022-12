Jorge Javier Vázquez critica la actitud de Anabel Pantoja con 'Sálvame': "Hay confianzas que dan asco"

Anabel Pantoja intervino en ‘Sálvame’ cabreada y “decepcionada” por la forma en que se ha abordado la despedida de su padre, Bernardo. “Se me ha muerto hace cuatro días”, recordaba Anabel y Jorge Javier Vázquez, tras escuchar sus palabras, reflexionaba en 'Sálvame': “Me inquieta que Anabel siempre nos llama para echarnos la bronca”.

La influencer no entiende que ‘Sálvame’ abordara lo que pasó en el tanatorio en el que veló a su padre como si de un “circo” se tratara. Tampoco que tras la muerte de su padre se indague en su historia de amor, sus conflictos…

Pero ella misma habló sobre ello, asegurando que a Junko se le dio su sitio, que no se la desplazó y que no hubo incidentes con ella. Es más, afirmaba que siempre ha sido la pareja de su padre, pero que no se casaron hasta hace unos tres años y que fue porque su madre, Merchi, firmó y pagó el divorcio para que Bernardo y Junko se casaran y a ella “le quedara una paguita”.