Kiko Hernández 'brota' contra Omar Sánchez: "¡Qué triste!"

Omar Sánchez asegura en una entrevista para la revista 'Lecturas' que lo suyo con Marina va muy en serio, de hecho, no descarta casarse de nuevo y formar una familia. Pero además, nos habla de Anabel Pantoja, a la que visitó tras el fallecimiento de su padre, y sus palabras provocan las críticas de los colaboradores de 'Sálvame'.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Carmen Borrego le llamaba “reventado” y Kiko Hernández cargaba contra él: “Las mentiras tienen las patas muy cortas, el primero que hace una portada eres tú y dices que quieres tener una panadería, ser anónima y no participar el mundo de Anabel, las mentiras las cuentas tú”.

Además, el colaborador se mostraba especialmente crítico con las palabras de Omar sobre Anabel: “Qué triste estar tan enamorado que te vas a casar, que quieres formar una familia y que tengas que estar hablando de tu ex… ¡Qué triste! ¡Anabel ha pasado página!”

Las declaraciones de Omar Sánchez

"Estoy enamorado de Marina, estamos muy felices", dice un Omar dispuesto a mudarse con su chica a principios de año. Vivirán juntos en Madrid y les gustaría "formar una familia". De hecho, no le pesa que su primer matrimonio haya fracasado: "Que haya salido mal a la primera no quiere decir que vaya a salir mal a la segunda, desde que estoy con Marina Pienso más en divorciarme".

Y es que la influencer y su todavía marido no han firmado los papeles: "Realmente no me he divorciado antes porque ni ella ni yo hemos podido por trabajo, pero es un trámite muy rápido. Ya lo haremos".

La visita de Omar Sánchez a Anabel Pantoja

Se han visto recientemente, ya que Omar visitó a su expareja en el hospital tras el fallecimiento de Bernardo Pantoja: "Yo le tengo cariño, pero no se me ha removido nada al verla. Ha pasado mucho tiempo ya, la veía como una persona que ha estado mucho tiempo conmigo. Me dio las gracias por estar allí y tampoco hablamos de otra cosa".

Omar niega que haya competido con Anabel "por la fama", pero sí explica que cuando se "prohíben tantas cosas" al final la persona "acaba haciendo lo contrario": "Yo decidí ir a 'Supervivientes', tuve mis discusiones con Anabel pero lo hice, Belén Esteban dice que no estoy contando la verdad. A lo mejor es Anabel la que le ha contado mentiras a Belén".