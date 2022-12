El máximo animador de la Selección Española no ha podido viajar a Qatar a alentar a nuestros jugadores porque la Federación no le consiguió un hotel donde alojarse. “No podría volar si no tenía hotel y no me avisaron”, ha relatado Manolo. Además, ha reconocido que no pretendía que nadie le pagara el hotel, sino que le facilitaran los medio para que él pudiera llegar al país árabe sin problema.