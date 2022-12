Belén Esteban no entiende la actitud de su compañera, Marta López. No entiende que haya entregado a ‘Sálvame’ la funda del sofá donde, al parecer, habrían intimado Alba Carrillo y Jorge Pérez y explicaba que ella se hubiera negada: “Es libre, pero a mí no me parece bien que de una funda para llevarla a un laboratorio a ver si hay restos”.

“No me siento orgullosa”, replicaba Marta, pero se negaba a rectificar: “Llegado a este punto, hablé con Alba en directo, le dije que me la habían pedido y ella me dijo que se la diera”. La colaboradora no quería “escudarse” en esta autorización de su amiga, pero tampoco está dispuesta a aceptar críticas: “Se ha dado y se ha dado, al que no le guste hablar de este tema, que se levante ¿Qué no es bonito? No es bonito, no.