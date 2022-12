Alba Carrillo cuenta la verdad de lo que pasó con Jorge Pérez: "La tensión sexual está resuelta"

Alba Carrillo confiesa que hasta ahora ha protegido a Jorge Pérez pero ahora dice "basta"

Alba Carrillo asegura que esta situación con Jorge viene "de mucho tiempo atrás"

La modelo se siente atacada, cree que la han querido culpar de la situación y decide contar toda la verdad: "Si su mujer sabía todo ¿Por qué nos deja Jorge mentir a Marta y a mí?"

Hasta ahora, Alba Carrillo ha mantenido que entre Jorge Pérez y ella no ha habido más que lo que se vio en sus polémicas imágenes pero la modelo solo estaba protegiendo a su amigo y ahora ha decidido contar la verdad. Según la versión que ha relatado en 'Ya es mediodía', lo que pasó entre Jorge y ella viene “de mucho tiempo atrás”, entre ellos pasaba algo “que no se había consumado” hasta ahora: “La tensión sexual se ha resuelto”.

Alba Carrillo cree que Jorge Pérez y su mujer quieren culparla de lo que pasó. Además, acusa a su compañero de romper el pacto de silencio que habían hecho junto a Marta López, por eso, ha decidido contar la verdad en ‘Ya es mediodía’: “Se han empeñado en decir que yo iba a por él”.

“Esto viene de mucho tiempo atrás”, confesaba Alba que asegura que muchos de sus compañeros pueden corroborarlo: “No se había consumado, no nos habíamos visto fuera de la tele hasta el otro día pero aquí había una atracción física y sexual entre los dos”.

Lo que de verdad pasó la noche de la fiesta de empresa

Alba Carrillo salió de la discoteca porque Marta López intervino. Y es que la colaboradora “en un momento de amistad” le aconsejó marcharse: “Me sacó de ahí porque se estaba yendo de las manos y no era bueno para ninguno de los dos, también por mi imagen”.

Sin embargo, Alba llamó a Jorge desde el taxi, le dijo que se iba a casa de Marta y él se dirigió hasta allí también: “No me dijo a qué venía, no me quedó claro a qué, pero hombre, vamos a ver, después de esas imágenes…”Cuando Jorge llegó, Marta les pidió que pensaran en la situación porque ella no quería “líos”: "Nos pidió que no la metiéramos en eso, se retiró a sus aposentos y ya lo que pasó ahí…”

Alba no quería entrar en detalles, Marta López le preguntaba si tenía que cambiar de sofá y su amiga le respondía: “No he hecho nada que no hayas hecho tú en ese sofá”. Eso sí, lo confirmaba con otras palabras: “Hay una tensión sexual resuelta”

“La verdad que me fui a casa con él”, seguía narrando. Se fueron en su coche y no eran las cinco de la mañana, como Jorge dijo, porque “ya había sol”.“Ni lo del Cabify era verdad”, replicaba Joaquín Prat y le preguntaba si se despidió con un beso en la mejilla: “No, no, no. Un beso, claro”.

Alba Carrillo se defiende de las acusaciones

Alba siente que intentan culparla a ella de lo que pasó y no está dispuesta a permitirlo: “Dos personas no se acuestan si una no quiere, dos personas no se besan si una no quiere (...) Él quería estar conmigo a solas y yo con él”. Y es que, cuando vio los comunicados con los que Jorge y su mujer, Alicia, se defendían, estalló: "Lo que me molesta es que han hecho unos comunicados "nuestra familia, somos seres de luz..." y me dejan a mí de mala ¿Qué pasa con mi familia?"