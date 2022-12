Terelu Campos está muy mosqueada con Anabel Pantoja: "La porquería para mí sola, no"

La presentadora entiende que a Anabel no le guste cómo ‘Sálvame’ abordó las informaciones el día en que falleció su padre, pero le recuerda que ella no decide el contenido del programa y, mucho menos, quién decide ir al tanatorio “a liarla”, como así sucedió.

“Lo fácil era le echo la mierda a Terelu y no, si quieres echarme la mierda me la echas a la cara, cosa que hubiéramos podido debatir y si no la echas de arriba abajo, no las mierdas solamente a mí”, se quejaba la presentadora en directo en ‘Sálvame’.