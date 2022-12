Aitana hace un llamamiento a la prensa tras su ruptura con Miguel Bernardeau

“Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser un día distinto”, decía ante las informaciones de la ruptura con Miguel Bernardeau

Aitana pide a la prensa que no le graben en su casa: “Yo estoy sola y tengo mucho miedo"

Aitana entiende que las fotos son "una consecuencia" de su trabajo pero pide que dejen su casa a un lado

Aitana se niega a hablar de la supuesta ruptura con Miguel Bernardeau ante los medios de comunicación. La cantante se mostraba comprensiva con las preguntas de los reporteros, pero recuerda que nunca ha hablado de su vida personal y no lo va a hacer ahora. Eso sí, ha hecho un llamamiento a la prensa y ha pedido ayuda.

Aitana: “Yo estoy sola y tengo mucho miedo"

“Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser un día distinto”, empezaba a decir Aitana pero pedía algo “con la mano en el corazón”: “Es para ver si me podéis ayudar, no me grabéis en casa”.

Y es que está empezando a ir de madrugada “mucha gente” a su vivienda: “Yo estoy sola y tengo mucho miedo, cuando hacéis fotos en mi casa, entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero necesito vuestra ayuda porque lo estoy pasando mal”.

Entiende que le graben en la calle, en otros lugares, sabe que es el trabajo de la prensa, pero pide que dejen su hogar fuera de los objetivos: “Sabéis que no cuento nada, estoy aquí para que no me persigáis por la calles”.

Eso sí, se despedía asegurando que todo está en orden: “Estoy muy bien, no os preocupéis”.

La ruptura de Miguel Bernardeau y Aitana