Cristina Porta lanza una advertencia a los que la quieren fuera de 'Sálvame'

Informaciones en su contra, supuestos novios, críticas por defender a Jorge Pérez, cuestionamientos... Son muchas las voces que se han alzado contra Cristina Porta desde que fichara como nueva colaboradora de 'Sálvame'. Sin embargo, ella no se asusta y lanza un mensaje muy clarito a sus detractores a solas y desde el centro del plató.

"No me voy a ir", decía Cristina Porta ante la insistencia de sus enemigos e insistía diciendo: "ME QUEDO". Es más, avisaba a los "nerviosos" que la cuestionan: "Cada vez estoy echando más raíces en este plató".