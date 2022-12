“Yo, a día de hoy, sigo protegiendo a Jorge Pérez”, dejaba caer la colaboradora y, ante las preguntas sobre si sabe algo más, respondía: “Yo era amiga de Jorge y Jorge me ha traicionado, me ha vendido, me ha dejado con el culo al aire y es tan cobarde de echarme la mierda a mí y eso no se hace”. Cada vez más enfadada, Marta López lanzaba un mensaje a su examigo: “Me estoy hartando sé un hombre y no eches todo contra mí, que no estoy mintiendo”, decía mirando a cámara y se quejaba ante Cristina Porta, amiga de Jorge: “Me queréis tapar la boca y las denuncias no me dan miedo, todo lo que he dicho es verdad”.