Belén Esteban le ‘quita el sitio’ a Terelu Campos y Adela González: "No hace falta que vengáis"

Belén Esteban daba las buenas tardes a los espectadores de 'Sálvame' y, nada más empezar, David Valldeperas le decía algo a través del pinganillo. Molesta, la presentadora le respondía: "David, nos ve mucha gente, no había acabado ¿Vale?”

Además, Belén aprovechaba para lanzar un mensajito a modo de pulla a las presentadoras: “Hoy me han puesto a mí de presentadora porque Adela y Terelu están en la calle Goya. Tengo un mensaje: no vengáis que no hace falta, que aquí estoy yo”. Y, dicho esto, pedía permiso para hacer algo que le hacía mucha ilusión: presentar al “elenco” de colaboradores.