Belén Esteban, en contra de los haters de Anabel Pantoja: "Me parece vergonzoso"

Belén Esteban defiende en 'Sálvame' a Anabel Pantoja frente a las críticas que recibe en redes sociales. Y es que los haters la han atacado por las imágenes que publicó el día de Nochebuena junto a Yulen Pereira y su familia: "Me gustaría que mucha gente fuera tan feliz como Anabel Pantoja con su cuerpo", decía la colaboradora.

Anabel Pantoja ha pasado la Nochebuena con su pareja, Yulen Pereira, y su familia. La influencer nos ha dejado ver casi todo a través de sus redes sociales: su atrevido look, sus bailes y su amor con el esgrimista.

“Me parece horroroso y vergonzoso que en redes se llame a una persona gorda, se diga qué vestido lleva o que se acaba de morir su padre”, se quejaba la colaboradora de ‘Sálvame’ y añadía: “No sé por qué seguís a la gente, yo desde luego a los que me criticáis ni lo leo, pero es que las cosas se hacen en vida no cuando una persona muere”.

Además, les deseaba que fueran con su cuerpo “tan felices” como lo es Anabel: “ Es una persona que no tiene complejo de nada”.

Adela González y Terelu Campos arrancaban el programa en la calle Goya de Madrid por cuestiones de contenido y Belén Esteban tomaba las riendas en el plató. Muy cómoda, la colaboradora lanzaba un mensaje a sus compañeras: "Hoy me han puesto a mí de presentadora porque Adela y Terelu están en la calle Goya. Tengo un mensaje: no vengáis que no hace falta, que aquí estoy yo”.