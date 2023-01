Nuestra redacción opina sobre la canción de Shakira contra Piqué: "Es como la banda sonora del Polideluxe"

Todo el mundo está hablando de cómo la colombiana ha conseguido hacer una letra que no deja lugar a dudas: "Una loba como yo no está para tipos como tú". Hasta Clara Chía, pareja del futbolista, ha salido salpicada también de manera colateral en alguno de los ya icónicos versos de Shakira. "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena".