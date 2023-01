La letra de la nueva canción de Shakira y Bizarrap: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú"

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique", una de las estrofas de la nueva canción que incluye a la nueva pareja de Gerard, Clara Chía. Esta canción se grabó en agosto, en este momento Shakira ya sabía que su ex tenía una nueva ilusión.

Esto no acaba aquí, una de las estrofas habla de las críticas que podría haber recibido el futbolista: "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique". Desde hace dos días están promocionando su nueva canción con una imagen de una avioneta sobrevolando Miami con un letrero en el que pone: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú. 11/01/23"