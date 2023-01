A quien no quería ni responder era a Kike Calleja, que le pedía hacerle dos preguntas. “No tengo nada que decirte”, l e respondía y añadía que el motivo ya lo saben “todos”: “No tengo absolutamente nada que hablar con ‘Sálvame’, te lo agradezco, estoy aquí porque soy educada pero no tengo nada que decir”.

Tras ver la imágenes en plató, Terelu Campos opinaba en 'Sálvame'. Y es que la presentadora no sabe si la intención de Rocío era darle un zasca a su madre con su presencia en el acto, pero le decía: "Yo me parto y me mondo, ella no tiene capacidad de dar zascas a Rocío Carrasco".