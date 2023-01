Lydia Lozano brota contra Belén Ro y Kiko Hernández: "Os reíais de mí ¿Os creéis que soy rubia y gili***?”

Lydia Lozano ha brotado en 'Sálvame'. Tras una información de Kiko Hernández, la colaboradora ha contado que Belén Ro la pilló arremetiendo en su contra y que se lo echó en cara cientos de veces. Sin embargo, no entiende el enfado de Belén ahora que se comprueba que ella ha hablado mal de algunos de sus amigos. Es más, la ha acusado de burlarse de ella junto a Kiko Hernández.

Lydia Lozano confesaba haber sido ella y apuntaba que es algo que su ante amiga le recordó muchas veces: “Ella me lo ha echado en cara, pero cuando veo que ella va hablando mal de todo el mundo… ¿Qué quieres que te diga?” La colaboradora se refería al chat en el que, entre otros, Belén Rodríguez se burlaba de Carmen Borrego y cuyo contenido ha desvelado ‘Sálvame’.

“Que yo un día me cabrease con Belén…”, decía la colaboradora que, cada vez más alterada, arremetía contra Kiko Hernández y su examiga: “Sé que en cuanto venía a los platós, se ponía de amigui y os reíais de mí ¿Os creéis que soy rubia y gili***?”

Además, recordaba que Belén, tras los directos, se acercaba a ella para pedirle que no se enfadara porque eran cosas que se decían en televisión: “Se reía en mi cara, pero yo he sido buena amiga suya”.

Además, mirando a cámara, Lydia transmitía a Belén Rodríguez que no puede creer lo que está viendo: “Tú que nunca hablaba de tus amigos, que no contabas nada de ellos… y por una vez que te mando a la mie*** y llamo a Kiko para decírselo… ¡Por Dios!”

“Me callo por tu hermano Pedro”, añadía la colaboradora, que decía haber visto “mucho mamoneo” en plató: “Me lo he comido, me he callado”.