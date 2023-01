Kiko Hernández advierte a Alejandra Rubio sobre Gustavo: "Desvela detalles tuyos tan íntimos que podría ser hasta delictivo"

Kiko Hernández señaló a Gustavo como topo de las Campos y Alejandra, que se muestra fiel a Gustavo, culpa a Kiko Hernández de traición

“Lo he dicho 150 veces, mucho abracito, pero Kiko te la va a dar porque no es tu amigo”, advertía Alejandra Rubio

Según Kiko Hernández, Alejandra Rubio utilizó a Rocío Carrasco para dirigirse a él durante una comida en casa de su abuela

Alejandra Rubio señaló a Kiko Hernández como traidor. El colaborador de 'Sálvame' aseguró que Gustavo Guillermo González, hombre de confianza de María Teresa Campos, era el topo de la familia y Alejandra, que demostró su apoyo a Gustavo, recordaba que lleva tiempo advirtiendo que el colaborador les traicionaría. Ante sus palabras, el aludido responde desde el plató de 'Sálvame'.

El origen de la polémica

Kiko Hernández señaló a Gustavo como el autor de distintas grabaciones a la familia Campos. Sin embargo, tanto Terelu como Carmen Borrego demostraron su apoyo al conductor y Alejandra Rubio culpaba al colaborador de ‘Sálvame’.

Las palabras de Alejandra Rubio contra Kiko Hernández

“Lo he dicho 150 veces, mucho abracito, pero Kiko te la va a dar porque no es tu amigo”, advirtió Alejandra y decía en ‘Fiesta’: “Todos sabíamos que esto en algún momento iba a pasar”. Es más, la hija de Terelu Campos aseguraba que se fía de Gustavo porque no se cree lo que se está diciendo de él: “Yo ya dije que no se fiaran de quien no se debían fiar. Todos sabíamos que, en algún momento, esto iba a pasar”.

La respuesta del colaborador de ‘Sálvame’

Kiko decía sentir “sopor” escuchado a la hija de Terelu porque lleva “dos años diciendo lo mismo”. Se quejaba de que siempre le señalen como traidor y se preguntaba: “¿En qué te he traicionado yo, Alejandra Rubio? ¿En qué he traicionado yo a Carmen, a Terelu? Pero lo más importante ¿En qué he traicionado yo a tu abuela?”

Por otro lado, el colaborador recordaba que la información del topo surgió de una forma espontánea, ante una información, se preguntaba por qué nadie desvelaba la identidad del topo y le pidieron que lo hiciera él: “Si yo fuera otra persona más afín a la familia Campos le estaríais dando las gracias”.

"El otro día me equivoqué, dije que la más perjudicada era Carmen Borrego pero no, mucho más lo eres tu porque desvela detalles tuyos tan íntimos que te podrían doler tanto y que solamente te pertenecen a ti y a tu intimidad, que son hasta delictivos", decía el colaborador, matizando que el presunto delito lo cometería Gustavo contándolo. Pero ¿De qué se trata? El colaborador ponía ejemplos: "Las visitas que recibe Teresa Campos por tu parte, eso también me lo cuenta a mí, las veces que te vas, te haces un selfie y te marchas".

Kiko Hernández acusa a Alejandra de utilizar a Rocío Carrasco para dirigirse a él

En el origen de todo está la comida en la que Kiko y Alejandra, a pesar de estar en pleno conflicto mediático, coincidieron en casa de Teresa Campos. También estuvieron otros, como Belén Ro, Gustavo o Rocío Carrasco y, según Kiko Hernández, Alejandra utilizó a Rocío para dirigirse a ellos y preguntarles, por ejemplo, qué querían para comer.